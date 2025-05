LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Pellacani seconda dopo due rotazioni bene Pizzini

Inizia il grande evento dei live tuffi europei 2025, con Chiara Pellacani in seconda posizione dopo due rotazioni. In testa, la svizzera Michelle Heimberg, seguita dall'italiana Elisa Pizzini. Scopri tutte le novità e gli aggiornamenti in tempo reale per non perderti neanche un tuffo! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.37 Queste la classifica dopo la seconda rotazione: 1 SUI Michelle Heimberg 129.65 2 ITA Chiara Pellacani 123.00 3 ITA Elisa Pizzini 121.50 4 POL Kaja Skrzek 115.95 5 GBR Amy Rollinson 114.00 6 ARM Aleksandra Bibikina 105.00 7 UKR Kseniia Bochek 104.40 8 UKR Diana Karnafel 102.60 9 GER Jette Muller 102.00 10 GER Lena Hentschel 100.50 11 HUN Patricia Kun 99.00 12 ROU Amelie Foerster 95.85 13 NOR Caroline Kupka 94.95 14 SWE Nina Janmyr 91.90 15 CZE Tereza Jelinkova 89.55 9.36 48.00 punti per Kun 9.36 39.20 punti per Blazowska che vanifica il buon tuffo della prima rotazione... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani seconda dopo due rotazioni, bene Pizzini

Cosa riportano altre fonti

Diretta Rai Sport Sabato 24 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Scherma, Pallanuoto, Pallavolo, Tuffi; LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Giovannini e Conte ai piedi del podio nella finale piattaforma uomini! Quarto posto per Pellacani/Pizzini nella finale sincro 3 donne; LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Jodoin Di Maria nella storia, è oro dalla piattaforma! Argento per Marsaglia/Tocci; LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | attesa per Di Maria e Marsaglia Tocci. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Chiara Pellacani a caccia del bis dai 3 metri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata degli Europei ... 🔗Come scrive oasport.it

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia per il podio dal metro! Giovannini/Conte nel sincro dalla piattaforma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad ... 🔗Si legge su oasport.it

Tuffi, Europei ad Antalya: altre due medaglie azzurre Jodoin Di Maria-Giovannini e Marsaglia sono d'argento - Altre due medaglie per i tuffatori azzurri ad Antalyia, in Turchia, negli Europei di specialità che ancora promettono soddisfazioni delle due sessioni che verranno. Le conquistano i ... 🔗msn.com scrive