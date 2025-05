LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Pellacani e Pizzini ipotecano la qualificazione

Segui in diretta i campionati europei di tuffi 2025, dove Pellacani e Pizzini si avvicinano alla qualificazione. Al termine delle eliminatorie, Pizzini conquista la terza posizione con un tuffo da 48.00, mentre Widerstrom impressiona con 63.00 punti, ma non riesce a passare il turno. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Tuffo abbondante per Pizzini che chiude la fase eliminatoria con una valutazione di 48.00 che le vale la terza posizione. 10.30 Widerstrom chiude la fase preliminare con un grandissimo tuffo da 63.00 punti che però non le basta per accedere alla finale. 10.29 Stesso punteggio anche per Rollinson che sale in quarta posizione provvisoria in attesa di Pizzini 10.28 Pellacani chiude la fase preliminare con un tuffo da 61.50 che la relega a meno di due punti da Heimberg 10.28 Bibikina ottiene 54.00 punti e vola in finale. Ora è il momento di Pellacani 10... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani e Pizzini ipotecano la qualificazione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Diretta Rai Sport Sabato 24 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Scherma, Pallanuoto, Pallavolo, Tuffi; LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Giovannini e Conte ai piedi del podio nella finale piattaforma uomini! Quarto posto per Pellacani/Pizzini nella finale sincro 3 donne; LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Jodoin Di Maria nella storia, è oro dalla piattaforma! Argento per Marsaglia/Tocci; LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | attesa per Di Maria e Marsaglia Tocci. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Chiara Pellacani a caccia del bis dai 3 metri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata degli Europei ... 🔗Riporta oasport.it

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia per il podio dal metro! Giovannini/Conte nel sincro dalla piattaforma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad ... 🔗Secondo oasport.it

Tuffi, Europei ad Antalya: altre due medaglie azzurre Jodoin Di Maria-Giovannini e Marsaglia sono d'argento - Altre due medaglie per i tuffatori azzurri ad Antalyia, in Turchia, negli Europei di specialità che ancora promettono soddisfazioni delle due sessioni che verranno. Le conquistano i ... 🔗Scrive msn.com