LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Giovannini e Conte ci provano nel sincro dalla piattaforma

Segui in diretta i Campionati Europei di Tuffi 2025: oggi l'Italia è rappresentata da Simone Conte e Riccardo Giovannini nella finale del sincro dalla piattaforma. I due atleti, considerati outsider, sono pronti a dare il massimo per cercare di conquistare una medaglia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e restare aggiornato sui risultati delle finali odierne.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:22 Italia presente in ciascuna delle due finali odierne. Si partirà con Simone Conte e Riccardo Giovannini che dalla piattaforma partono come coppia outsider. 14:17 Programma che prevede alle 14.30 la finale del sincro dalla piattaforma maschile, ed a seguire quella dal trampolino 3 metri femminile. 14:12 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della sesta giornata degli Europei di tuffi 2025. Ad Antalya sale l’attesa per le finali del pomeriggio. 10.43 Per il momento è tutto con la DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata degli Europei di tuffi 2025... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Giovannini e Conte ci provano nel sincro dalla piattaforma

