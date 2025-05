LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | gara di testa per le due azzurre

Segui in diretta l'emozionante gara di tuffi europei 2025, dove le due azzurre combattono per il podio. I punteggi si fanno avvincenti con Karnafel e Skrzek, che lottano per mantenere il vantaggio, mentre Jelinkova sorprende con un ottimo tuffo. Clicca qui per restare aggiornato sui momenti salienti e le performance straordinarie!

10.05 54.00 punti per Karnafel che si mette in scia alla connazionale. 10.04 Dopo il passaggio a vuoto avuto in precedenza si riscatta Skrzek che ottiene 55.50 punti rimanendo davanti a Muller e superando Bochek 10.04 Ottimo tuffo per Jelinkova, il primo di questa gara. La ceca ottiene 54.60 10.03 51.00 per Jette Muller che supera Bochek 10.02 Altro errore per Janmyr che continua nella propria gara altalenante ottenendo 32.55 punti 10.02 46.20 punti per Bochek che si porta in seconda posizione provvisoria 10.01 37.80 punti per Shanidze 10.00 La svizzera è imperfetta ed ottiene "solamente" 57...

