LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | alle 9 00 il via delle eliminatorie dai 3 metri

Inizia la sesta giornata dei Campionati Europei di Tuffi 2025, con le eliminatorie femminili dai 3 metri in programma alle 9:00. L'Italia punta in alto grazie alle talentuose Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, pronte a dare il massimo in questa competizione. Segui la diretta per rimanere aggiornato sugli sviluppi e le emozioni della gara! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.49 L’Italia ha grandi ambizioni per questa gara dove saranno al via Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini. 8.46 La sesta giornata di competizioni inizierĂ alle 9.00 con le eliminatorie del trampolino 3 metri femminile. 25 atlete si daranno battaglia per conquistare l’accesso alla finale, in programma oggi alle 16.15 8.43 Ad Antalya (Turchia) continua la rassegna continentale che quest’oggi assegnerĂ il titolo nei 3 metri femminili e del sincro maschile dalla piattaforma 8.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata degli Europei di tuffi 2025... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: alle 9.00 il via delle eliminatorie dai 3 metri

Altre fonti ne stanno dando notizia

Diretta Rai Sport Sabato 24 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Scherma, Pallanuoto, Pallavolo, Tuffi; LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Giovannini e Conte ai piedi del podio nella finale piattaforma uomini! Quarto posto per Pellacani/Pizzini nella finale sincro 3 donne; LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Jodoin Di Maria nella storia, è oro dalla piattaforma! Argento per Marsaglia/Tocci; LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | attesa per Di Maria e Marsaglia Tocci. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Chiara Pellacani a caccia del bis dai 3 metri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata degli Europei ... 🔗Si legge su oasport.it

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia per il podio dal metro! Giovannini/Conte nel sincro dalla piattaforma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad ... 🔗Lo riporta oasport.it

Tuffi, Europei ad Antalya: altre due medaglie azzurre Jodoin Di Maria-Giovannini e Marsaglia sono d'argento - Altre due medaglie per i tuffatori azzurri ad Antalyia, in Turchia, negli Europei di specialità che ancora promettono soddisfazioni delle due sessioni che verranno. Le conquistano i ... 🔗Come scrive msn.com

20 FUNNIEST OLYMPIC FAILS