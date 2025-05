LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania A1 pallanuoto femminile in DIRETTA | gara-2 finale scudetto

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara 2 della finale scudetto di A1 di pallanuoto femminile tra SIS Roma e Orizzonte Catania. La squadra siciliana è pronta a chiudere i conti in questa emozionante sfida, dopo una stagione intensa. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale!

Si disputa la partita di ritorno della finale scudetto tra SIS Roma e L'Ekipe Orizzonte al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. Arbitrano il match Daniele Bianco di Rapallo e Antonio Guarracino di Napoli; delegato Marina Valdettaro. Catanesi in vantaggio nella serie dopo il 13-6 in gara 1 alla piscina "Nesima" di Catania. L'eventuale terza sfida è prevista sabato 31 maggio alle 18:30 proprio a Catania

