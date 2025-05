LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania 9-7 A1 pallanuoto femminile in DIRETTA | vittoria dei padroni di casa si deciderà tutto in gara-3!

In una sfida emozionante, la SIS Roma conquista la vittoria contro l'Orizzonte Catania con un punteggio di 9-7, portando la serie alla decisiva gara-3. La partita ha visto momenti decisivi, tra cui un rigore trasformato da Chiappini e un'ottima parata di Condorelli. Tutto si deciderà ora a Catania, dove le due squadre si incontreranno nuovamente per contendersi il titolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce la partita, SIS Roma-Orizzonte Catania 9-7. Si giocherà tutto a Catania in gara-3! 0.19 Goooool, Chiappini, rete della vittoria su rigore, SIS Roma-Orizzonte Catania 9-7. 0.38 Condorelli para un rigore a Picozzi. 1.50 Gooooool, Chiappini mette a segno una rete importante per Roma, SIS Roma-Orizzonte Catania 8-7. 2.35 Sesena para su Andrews. 3.46 Grande parata di Sesena su Tabani. 4.14 Goooooooool, Gagliardi con un tiro sotto la traversa, SIS Roma-Orizzonte Catania 7-7. 5.37 Gooooool, Zaplatina, Condorelli sbaglia la respinta, SIS Roma-Orizzonte Catania 7-6...

