LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania 7-6 A1 pallanuoto femminile in DIRETTA | ultimo quarto della partita!

Segui con noi in diretta l'ultimo quarto della partita di pallanuoto femminile tra SIS Roma e Orizzonte Catania! Un match emozionante che promette colpi di scena e una sfida avvincente. Rimani aggiornato con i gol e i momenti salienti mentre le squadre si contendono la vittoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.37 Gooooool, Zaplatina, Condorelli sbaglia la respinta, SIS Roma-Orizzonte Catania 7-6. 6.24 Gooooooool, Leone, diagonale perfetto in rete, SIS Roma-Orizzonte Catania 6-6. 7.21 Goooooool, Picozzi in girata, SIS Roma-Orizzonte Catania 6-5. 7.55? Inizia l’ultimo quarto, palla alla Roma. Finisce il terzo tempo, SIS Roma-Orizzonte Catania 5-5. 0.31 Gooooooooooool, Andrews, pareggio dei conti, SIS Roma-Orizzonte Catania 5-5. 1.18 Goooooooool, Bettini, pallonetto perfetto, SIS Roma-Orizzonte Catania 5-4. 3.01 Palo per il Catania, si salva Sesena. 4.01 Gooooool, Chiappini, rete in superiorità numerica, SIS Roma-Orizzonte Catania 5-3... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania 7-6, A1 pallanuoto femminile in DIRETTA: ultimo quarto della partita!

Se ne parla anche su altri siti

LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania 5-3, A1 pallanuoto femminile in DIRETTA: Picozzi incontenibile; LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania A1 pallanuoto femminile in DIRETTA | gara-2 finale scudetto; SIS Roma-Orizzonte Catania oggi, A1 pallanuoto femminile 2025: orario gara-2, tv, programma, streaming; LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma 13-6 A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | larga vittoria della squadra siciliana. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania, A1 pallanuoto femminile in DIRETTA: gara-2 finale scudetto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di SIS Roma-Orizzonte Catania, A1 pallanuoto femminile 2025 in ... 🔗Scrive oasport.it

SIS Roma-Orizzonte Catania oggi, A1 pallanuoto femminile 2025: orario gara-2, tv, programma, streaming - Andrà in scena al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia (Roma) il secondo atto della finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: ... 🔗Segnala oasport.it