LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania 1-2 A1 pallanuoto femminile in DIRETTA | Bettini firma una rete spettacolare!

Segui in diretta l'emozionante sfida di pallanuoto femminile tra SIS Roma e Orizzonte Catania! Con una rete spettacolare di Bettini e il doppio vantaggio catanese firmato da Andrews, la tensione è alle stelle. Resta aggiornato su ogni gol e azione saliente di questo entusiasmante incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

3.07 Gooool, Zaplatina sorprende Condorelli, SIS Roma-Orizzonte Catania 1-2. 3.26 Goooooooool, Andrews, doppio vantaggio catanese, SIS Roma-Orizzonte Catania 0-2. 5.38 Palo di Picozzi. 6.20 Ci prova Tabani, pallonetto bloccato da Sesena. 7.21 Gooooooooooool, Bettini, palombella spettacolare, SIS Roma-Orizzonte Catania 0-1. 7.55? Inizia il primo quarto! 18.27 Tutto pronto per l'inizio della partita. 18.24 Il Catania vuole subito chiudere la pratica vincendo anche in terra romana. 18.19 La prima partita è stata vinta dal Catania alla piscina comunale di Nesima...

