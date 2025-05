LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania 0-0 A1 pallanuoto femminile in DIRETTA | inizia la partita!

Inizia una nuova emozionante sfida di pallanuoto femminile tra il Sis Roma e il Catania, con i siciliani desiderosi di consolidare il loro vantaggio dopo la vittoria nella gara di andata. Segui la diretta live per aggiornamenti in tempo reale e scopri chi avrà la meglio in questo avvincente incontro. Clicca qui per non perderti neanche un momento dell'azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55? Inizia il primo quarto! 18.27 Tutto pronto per l’inizio della partita. 18.24 Il Catania vuole subito chiudere la pratica vincendo anche in terra romana. 18.19 La prima partita è stata vinta dal Catania alla piscina comunale di Nesima. 18.15 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di SIS Roma-Orizzonte Catania, seconda gara della finale scudetto di pallanuoto femminile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di SIS Roma-Orizzonte Catania, A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: la squadra siciliana vuole subito chiudere i conti... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania 0-0, A1 pallanuoto femminile in DIRETTA: inizia la partita!

Ne parlano su altre fonti

LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania, A1 pallanuoto femminile in DIRETTA: gara-2 finale scudetto; LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania A1 pallanuoto femminile in DIRETTA | gara-2 finale scudetto; SIS Roma-Orizzonte Catania oggi, A1 pallanuoto femminile 2025: orario gara-2, tv, programma, streaming; LIVE Orizzonte Catania-SIS Roma 13-6 A1 pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | larga vittoria della squadra siciliana. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE SIS Roma-Orizzonte Catania, A1 pallanuoto femminile in DIRETTA: gara-2 finale scudetto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di SIS Roma-Orizzonte Catania, A1 pallanuoto femminile 2025 in ... 🔗Segnala oasport.it

SIS Roma-Orizzonte Catania oggi, A1 pallanuoto femminile 2025: orario gara-2, tv, programma, streaming - Andrà in scena al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia (Roma) il secondo atto della finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: ... 🔗oasport.it scrive

Gara3: Orizzonte Catania-Sis Roma 11-9, 3°+4° quarto