LIVE Inter-Sassuolo Primavera | cronaca e risultato in diretta

Segui in diretta la semifinale scudetto tra Inter e Sassuolo Primavera, in programma oggi alle 20:30 al Viola Park di Firenze. Resta con noi per la cronaca aggiornata e i risultati in tempo reale su Inter-News.it. Non perdere neanche un'azione: premi F5 per aggiornare la pagina e rimanere sempre informato!

Inizia il Live di Inter-Sassuolo Primavera, partita valida per la semifinale scudetto. Si gioca a partire dalle ore 20:30 al Viola Park di Firenze, come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it. LIVE INTER-SASSUOLO PRIMAVERA (ore 20.30) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP. 20.15 Tra un quarto d’ora inizia la partita che vale la semifinale per lo scudetto. Inter e Sassuolo Primavera si giocano la finale contro la Fiorentina, di seguito le formazioni ufficiali. LIVE INTER-SASSUOLO PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI. INTER: Calligaris, Aidoo, Cocchi, Zanchetta, Alexiou, Berenbruch, Spinacce, Mosconi, Re Cecconi, Topalovic, De Pieri... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Sassuolo Primavera: cronaca e risultato in diretta

