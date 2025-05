LIVE Inter-Sassuolo Primavera 1-1 | si va ai calci di rigore!

Inizia il live di Inter-Sassuolo Primavera, semifinale scudetto in programma al Viola Park di Firenze. Dopo un emozionante 4-4, la partita si decide ai calci di rigore. Segui la cronaca testuale su Inter-News.it per non perderti nessun momento di questa importante sfida!

Inizia il Live di Inter-Sassuolo Primavera, partita valida per la semifinale scudetto. Si gioca a partire dalle ore 20:30 al Viola Park di Firenze, come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it. LIVE INTER-SASSUOLO PRIMAVERA 4-4 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP. 4 LAVELLI SEGNA 3 Lopes beffa Calligaris e manda in rete. 3 DE PIERI INCROCIA E SEGNAAA 2 Daldum centrale, gol. 2 BOVO DENTROOO 1 Knezovic non sbaglia stavolta. 1 BERENBRUCH SEGNAAA 22.26 Inizia l’Inter a calciare. 22.25 Stanno per iniziare i calci di rigore. Zanchetta ha chiesto ai suoi chi se la sente di calciare, nessuna preparazione... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Sassuolo Primavera 1-1: si va ai calci di rigore!

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sassuolo Primavera straripante: 3-0 al Milan, il sogno Scudetto continua; Inter-Sassuolo: data, orario, dove vederla e probabili formazioni; Le partite di oggi, martedì 27 maggio 2025 |; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: idea Adzic dalla Juve, Knezovic piace all'estero. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Primavera, Inter-Sassuolo 1-1: si decide tutto ai calci di rigore - Tutto pronto per il calcio di inizio della semifinale scudetto: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... 🔗Riporta fcinter1908.it

LIVE Inter-Sassuolo Primavera 1-1: Cocchi disegna, Alexiou gol! - Inizia il Live di Inter-Sassuolo Primavera, partita valida per la semifinale scudetto. Si gioca a partire dalle ore 20:30 al Viola Park di Firenze, come - Leggi su Inter-News ... 🔗Secondo inter-news.it

LIVE PRIMAVERA - Inter-Sassuolo 1-1, 73' - Primo giallo anche per l'Inter: ammonito Zanchetta. Pronti i primi cambi nerazzurri - LIVE INTER-SASSUOLO 1-1 (Minta 17', Alexiou 53') 74' - Pronti i primi cambi sulla panchina dell'Inter. 73' - Primo giallo per l'Inter: ammonizione per Zanchetta che trattiene per la maglia Leone in co ... 🔗msn.com scrive