LIVE Inter-Sassuolo Primavera 1-1 | Cocchi disegna Alexiou gol!

Inizia il live di Inter-Sassuolo Primavera, semifinale scudetto in programma al Viola Park di Firenze alle 20:30. Segui con noi di Inter-News.it la cronaca testuale dell'incontro, ricco di emozioni e colpi di scena. Rimani aggiornato sul punteggio e sulle azioni salienti, con il match che promette spettacolo e intensitĂ .

Inizia il Live di Inter-Sassuolo Primavera, partita valida per la semifinale scudetto. Si gioca a partire dalle ore 20:30 al Viola Park di Firenze, come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it. LIVE INTER-SASSUOLO PRIMAVERA 1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP. Calcio d’angolo battuto corto, Cocchi crossa con il sinistro a rientrare e al centro dell’area di testa colpisce Alexiou. Pareggio Inter! 53? GOOOOOOOOOL DI ALEXIOUUUUUUUUU!!! 52? TOPALOVIC INCROCIA CON IL DESTRO, GOL SFIORATO! 50? Calcio d’angolo battuto male dall’Inter. Occasione potenziale sprecata... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Sassuolo Primavera 1-1: Cocchi disegna, Alexiou gol!

Cosa riportano altre fonti

Primavera 1: INTER - SASSUOLO 1-1