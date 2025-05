LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | succede di tutto! Italia verso la vittoria di tappa Carapaz stacca Del Toro!

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025, dove l'Italia è protagonista con i corridori Fortunato e Scaroni in lotta per la vittoria di tappa. Con solo 5,4 km al traguardo, le emozioni si intensificano e la competizione si fa sempre più avvincente. Scopri tutti gli aggiornamenti e la classifica generale in tempo reale. Clicca per aggiornare la diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 17.00 5,4 km al traguardo, il tratto duro sta per finire. La vittoria di tappa è in cassaforte per l’Italia, o con Fortunato o con Scaroni. Cepeda a 43?, Pellizzari a 2’10”, Caparaz a 2’43”, Del Toro a 3’20”. 16.59 MICIDIALE CARAPAZ! Che azione in salita! Continua a scattare, ha già guadagnato 25? su Del Toro e Simon Yates! 16.59 Primo momento di difficoltà per Del Toro. Ve lo avevamo detto già sul Santa Barbara: la pedalata del messicano non è quella dei giorni scorsi. 16.58 STOCCATA DI CARAPAZ IN CONTRATTACCO! GUADAGNA TERRENO, ARRANCA DEL TOROOOOOOOOOOO!!! 16... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: succede di tutto! Italia verso la vittoria di tappa, Carapaz stacca Del Toro!

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Decima Tappa; Giro d'Italia, 13? tappa: Pedersen poker a Vicenza, Van Aert secondo! Del Toro allunga nella generale; 14 tappa Giro d'Italia 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Diretta LIVE Giro d'Italia 16esima tappa Piazzola sul Brenta-San Valentino: Roglic si ritira! Fortunato leader negli scalatori - Diretta Live del Giro d'Italia con la sedicesima tappa. Del Toro vuole confermare la maglia rosa, Roglic a caccia di risposte. 🔗Riporta sport.virgilio.it

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: l’ora della verità, Alpi a volontà! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025. Si riparte dopo il terzo ... 🔗Scrive oasport.it

Il Giro d'Italia lascia il Veneto con la 16ma tappa Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico) - È partita sotto la pioggia da Villa Contarini l’ultima delle quattro tappe previste nella nostra Regione: 203 chilometri di salite e discese con tre gran premi della montagna ... 🔗Si legge su rainews.it