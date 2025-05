LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sei all’attacco gruppo vicino e tanta pioggia

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025, dove la pioggia e gli attacchi nel gruppo stanno rendendo la corsa ancora più emozionante. Con 150 chilometri ancora da percorrere, i fuggitivi guidati da Wout stanno guadagnando terreno. Clicca per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione in corso e la classifica generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 12.51 Ancora scatti dal gruppo, si muove Groves. 12.48 150 chilometri all’arrivo e situazione ancora in evoluzione. 12.45 Cresce il vantaggio: un minuto e mezzo per i fuggitivi. 12.42 Ricordiamo i fuggitivi: Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike), Darren Rafferty (EF Education – EasyPost), Xabier Mikel Azparren (Q36.5), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Josef?erný (Soudal -QuickStep) e Jon Barrenetxea (Movistar). 12.38 Nessuna squadra prende l’iniziativa in gruppo. Gli attaccanti continuano a guadagnare. 12... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sei all’attacco, gruppo vicino e tanta pioggia

