LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Scaroni fa impazzire l’Italia! Pellizzari stacca tutti affondano Del Toro e Tiberi Ayuso alla deriva

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025, in cui Giulio Pellizzari ha sorpreso tutti, conquistando la vittoria e dimostrando che l'Italia è pronta a tornare protagonista. Le prestazioni di Del Toro e Tiberi non sono state all'altezza, mentre Ayuso sembra trovarsi in difficoltà. Clicca per aggiornare la diretta e scoprire la classifica generale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 17.26 L’Italia dunque ha evitato l’onta di chiudere il Giro senza vittorie. Sarebbe stato ingiusto, perché stiamo tornando e oggi lo abbiamo dimostrato. Giulio Pellizzari non è più il futuro, ma il presente! Tiberi crescerà ancora, in attesa di Lorenzo Finn. E non dimentichiamoci di Ganna e Milan. 17.25 L’arrivo in parata di Fortunato e Scaroni:. @LaPresseNews #GirodItalia pic.twitter.comnAD1ihO6ZF — Giro d’Italia (@giroditalia) May 27, 2025 17.23 Ayuso deve ancora arrivare. Debacle epocale per la UAE Emirates, anche se Del Toro è ancora in maglia rosa... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Scaroni fa impazzire l’Italia! Pellizzari stacca tutti, affondano Del Toro e Tiberi, Ayuso alla deriva

