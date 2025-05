LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ritirato Roglic Bernal rientra dopo la caduta Aumentano le chance della fuga

Segui in diretta la tappa di oggi del Giro d'Italia 2025, caratterizzata da colpi di scena e strategiche fughe. Con il ritiro di Roglic e il rientro di Bernal dopo una caduta, le dinamiche della corsa si complicano. L'Astana punta a sfruttare la sua superiorità numerica con quattro corridori nel gruppo. Rimani aggiornato per tutte le notizie e le classifiche in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 15.26 L’Astana deve provare a sfruttare la superiorità numerica. Sono ben quattro i corridori del team kazako, peraltro tutti italiani. 15.26 Nel drappello di testa sono rimasti in 22. Staccato Davide Bais. 15.25 Intanto siamo a 50 km dal traguardo. La tappa sta per incendiarsi. 15.24 4 km e inizierà il Santa Barbara! Siamo ad Arco di Trento. 15.24 Non è ancora detto che la fuga arrivi, ma le possibilità sono elevate. 15.22 Santa Barbara ormai sempre più vicino. Lì capiremo tante cose di questo Giro d’Italia 2025... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ritirato Roglic, Bernal rientra dopo la caduta. Aumentano le chance della fuga

Su questo argomento da altre fonti

Giro d'Italia LIVE: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Nona Tappa; Giro d'Italia, 13? tappa: Pedersen poker a Vicenza, Van Aert secondo! Del Toro allunga nella generale; 14 tappa Giro d'Italia 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Diretta LIVE Giro d'Italia 16esima tappa Piazzola del Bremta-San Valentino: Del Toro cerca l'allungo, Roglic a caccia di risposte - Diretta Live del Giro d'Italia con la sedicesima tappa. Del Toro vuole confermare la maglia rosa, Roglic a caccia di risposte. 🔗Come scrive sport.virgilio.it

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: l’ora della verità, Alpi a volontà! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025. Si riparte dopo il terzo ... 🔗Riporta oasport.it

Giro D'italia: tutte - Lo sloveno ci ha provato, ma ha dovuto dire basta. Già due giorni fa il suo ds aveva detto: "Non ha più senso nascondere che Primoz non sta bene" ... 🔗Da gazzetta.it

Giro d'Italia 2025 Stage 16 LIVE COMMENTARY - Can Isaac del Toro DEFEND PINK on BRUTAL STAGE?