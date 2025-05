LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | l’ora delle Alpi! Non si scherza più tra Santa Barbara e San Valentino

Benvenuti alla diretta live della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025! Dopo un meritatissimo giorno di riposo, i ciclisti affrontano una sfida impegnativa tra Santa Barbara e San Valentino, dando inizio all'ultima settimana della Corsa Rosa.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025. Si riparte dopo il terzo ed ultimo giorno di riposo, inizia l'ultima settimana per la Corsa Rosa e ora si fa davvero sul serio, con le Alpi che saranno protagoniste da oggi a sabato, prima della passerella conclusiva in quel di Roma. Tappa odierna che parte da Piazzola sul Brenta ed arriva a San Valentino (Brentonico) dopo 203 chilometri e 4737 metri di dislivello. Una delle giornate più dure di tutta la Corsa Rosa. Tante le salite in programma: il Carbonare (12,9 km al 4,6% di pendenza media), dopo circa 65 chilometri...

