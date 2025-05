LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | la corsa salta per aria Ayuso alla deriva!

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025, dove la corsa sta prendendo pieghe inaspettate. Con i fuggitivi a soli 5 km dall'arrivo e Simon Yates che guida il gruppo maglia rosa, le emozioni sono alle stelle. Ma attenzione: Egan Bernal e Caruso stanno affrontando difficoltà. Clicca per aggiornare la diretta e scoprire le ultime novità sulla classifica generale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 15.55 Siamo a 5 km dall’arrivo per i fuggitivi. Nel gruppetto maglia rosa si mette avanti Simon Yates, il secondo della classifica generale. 15.55 SI STACCA ANCHE EGAN BERNAL! 15.54 Sta facendo fatica Caruso, penultimo nel gruppetto maglia rosa: dietro di lui solo Pellizzari. Più avanti invece Tiberi. 15.53 Sprofonda Ayuso, rischia di andare alla deriva. Già 1’40” dal gruppo maglia rosa. 15.52 Davanti sono rimasti Bilbao, Moniquet, Germani, Barrenetxea, Cepeda, Leemreize, Voisard, Fortunato e Scaroni. Per loro vantaggio di 6’15” sul gruppo maglia rosa e 7’14” su Ayuso... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa salta per aria, Ayuso alla deriva!

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d'Italia LIVE: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Decima Tappa; Giro d'Italia, 13? tappa: Pedersen poker a Vicenza, Van Aert secondo! Del Toro allunga nella generale; 14 tappa Giro d'Italia 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Diretta LIVE Giro d'Italia 16esima tappa Piazzola del Bremta-San Valentino: Del Toro cerca l'allungo, Roglic a caccia di risposte - Diretta Live del Giro d'Italia con la sedicesima tappa. Del Toro vuole confermare la maglia rosa, Roglic a caccia di risposte. 🔗sport.virgilio.it scrive

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: l’ora della verità, Alpi a volontà! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025. Si riparte dopo il terzo ... 🔗Come scrive oasport.it

Diretta Giro d’Italia 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: 16^ tappa durissima a Brentonico (27 maggio) - Diretta Giro d’Italia 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi 27 maggio: orario, percorso e vincitore 16^ tappa Piazzola sul Brenta Brentonico. 🔗Secondo ilsussidiario.net