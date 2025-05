LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la frazione alpina tanta pioggia

Segui in diretta la sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025, caratterizzata da un'impegnativa frazione alpina e da piogge incessanti. Gli atleti sono già in movimento, con Mads Pedersen che scatta per la Maglia Ciclamino. Resta con noi per aggiornamenti e scopri la classifica generale mentre la gara si fa sempre più avvincente. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 11.41 Subito scatti, si muove la Maglia Ciclamino Mads Pedersen. 11.40 INIZIATA UFFICIALMENTE LA SEDICESIMA TAPPA! 11.38 Ultimo chilometro di trasferimento. 11.35 Leggermente rallentate le operazioni di partenza, la tappa inizierà con qualche minuto di ritardo. 11.32 Manca pochissimo al via. Primo tratto di gara pianeggiante, potrebbe esserci gran battaglia per la fuga. 11.29 Le discese oggi potrebbero creare diversi problemi ai corridori. 11.27 Tanti gli argomenti di interesse: Juan Ayuso uscirà allo scoperto? Roglic avrà recuperato la condizione? Antonio Tiberi tornerà in lotta per il podio? Da seguire assolutamente questa frazione... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la frazione alpina, tanta pioggia

