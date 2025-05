LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il San Valentino! Tiberi e Pellizzari davanti Ayuso disperso

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025, dove San Valentino Tiberi e Pellizzari si trovano in testa, mentre Ayuso è in difficoltà. Aggiornamenti in tempo reale sulla classifica generale e sul sorprendente allungo di Voisard, che sta guadagnando terreno sul gruppo di Fortunato. Rimani con noi per tutti gli sviluppi! Clicca per aggiornare la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 16.28 Attenzione che Voisard sta guadagnando tanto, già 27? sul gruppetto Fortunato. Se non si muovono subito, rischiano di non prenderlo più. 16.27 Voisard ha 21? sul gruppetto Fortunato e 4’41” sul drappello degli uomini di classifica. 16.27 INIZIATA LA SALITA FINALE DI SAN VALENTINO! Allacciate le cinture. 16.26 Voisard ha guadagnato 18? sugli altri fuggitivi. Ma questa tappa si deciderà sulla salita finale. 16.25 Come proseguirà ora la stagione di Ayuso? Andrà alla Vuelta a fare da gregario a Pogacar, lui che è sempre stato molto ambizioso? 16... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il San Valentino! Tiberi e Pellizzari davanti, Ayuso disperso

