LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo ad otto minuti dalla fuga Brutta caduta di Martinelli

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025, caratterizzata da eventi drammatici e colpi di scena. Un gruppo di ciclisti si trova a otto minuti dalla fuga, mentre si segnalano brutte cadute, tra cui quella di Martinelli e un incidente che ha coinvolto Richard Carapaz. Aggiornamenti essenziali sulla classifica generale e le ultime notizie in tempo reale.

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 14.20: Lo sloveno era rimasto coinvolto in una caduta con Richard Carapaz (EF Education – EasyPost). Intanto è caduto anche lo spagnolo Carlos Verona. 14.19: RITIRATO PRIMOZ ROGLIC! 14.17: Ricapitoliamo i ventitré fuggitivi. Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike), Darren Rafferty (EF Education – EasyPost), Xabier Mikel Azparren (Q36.5), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Josef?erný (Soudal -QuickStep), Jon Barrenetxea (Movistar), Simon Guglielmi (Arkea-B&B Hotels), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Sylvain Moniquet (Cofidis), Dries De Bondt (Decathlon Ag2r La Mondiale Team), David Gaudu (Groupama-FDJ), Kim Heiduk (Ineos Grenadiers), Simone Petilli (Intermarché – Wanty), Jefferson Cepeda (Movistar Team), Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL), Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team), Luca Covili (VF Group Bardiani CSF – Faizanè), Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), Fausto Masnada (XDS Astana Team), Christian Scaroni (XDS Astana Team)

