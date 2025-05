LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | forcing della EF di Carapaz si stacca Ayuso!

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025, dove la squadra EF di Carapaz sta imponendo un ritmo forsennato. Ayuso fatica e si stacca, mostrando segni di crisi, mentre anche Arensman lascia la sua posizione in classifica. Resta aggiornato su ogni sviluppo e scopri come si evolve la gara in tempo reale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 15.49 Ayuso sembra veramente in crisi. Pedalata pesantissima, dimena le spalle, non va avanti. E’ il ritratto della sofferenza! 15.48 Si stacca anche Arensman, il nono della classifica generale! 15.48 Pellizzari c’è, bravo! Oggi deve dare tutto e far vedere alla Red Bull quanto vale! 15.48 Inspiegabile rallentamento nel gruppo maglia rosa. La EF si è fatta da parte. Così si dà la possibilità ad Ayuso di rientrare. 15.47 Bene in questa fase Caruso e Tiberi. 15.46 SI STACCA AYUSO! Lo spagnolo è in crisi! E la salita è ancora lunghissima... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: forcing della EF di Carapaz, si stacca Ayuso!

