LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Ayuso alla deriva brillanti Tiberi e Pellizzari Caruso stringe i denti

Segui con noi la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025, ricca di emozioni e colpi di scena. Ayuso sta affrontando una giornata difficile, mentre Tiberi e Pellizzari brillano nel gruppo di testa. Caruso, nonostante le difficoltà, continua a resistere. Aggiornati in tempo reale sulla classifica generale e su ogni sviluppo della corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 16.09 Fortunato tira il gruppetto dei fuggitivi. 35 km al traguardo. 16.08 Majka tira il gruppo maglia rosa, seguito nell’ordine da Adam Yates, Del Toro, Simon Yates e Tiberi. Caruso ha stretto i denti ed è lì, benissimo anche Pellizzari, per il quale l’obiettivo è chiaramente la top10 a questo punto. 16.07 Ultimo chilometro del Santa Barbara per i battistrada. 16.06 Nel drappello di testa sono rimasti Bilbao, Moniquet, Cepeda, Leemreize, Voisard, Fortunato e Scaroni. A 4’32” Storer e Poole, a 4’55” il gruppetto maglia rosa... 🔗 Leggi su Oasport.it