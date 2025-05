LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Targhetta show! Ruggiti di Abbadini e Casali l’Italia lotta

Segui in diretta l'emozionante competizione di ginnastica artistica agli Europei 2025, dove l'Italia affronta una sfida cruciale. Con gli atleti Abbadini e Casali in evidenza, il nostro paese si prepara a confrontarsi in specialità impegnative, come gli anelli. Scopri come si evolverà la gara e quali strategie adotteranno gli azzurri contro avversari come Svizzera, Gran Bretagna e Germania. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.24 Ora l’Italia andrà agli anelli, la specialità in cui porteremo a casa meno punti, almeno sulla carta. Bisognerà difendersi. Svizzera al cavallo, Gran Bretagna alle parallele, Germania alla sbarra. 19.23 Lorenzo Minh Casali è al comando al corpo libero, Gabriel Targhetta svetta al cavallo e Yumin Abbadini è terzo sempre al cavallo. A livello individuale ci siamo. La squadra sta lottando per il podio. 19.22 CLASSIFICA A META’ GARA. Gran Bretagna al comando con 125.030, Svizzera seconda con 123.196, Germania terza con 122.598. L’Italia è quarta con 121... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Targhetta show! Ruggiti di Abbadini e Casali, l’Italia lotta

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Europei di ginnastica artistica 2025: programma, orari, convocati e dove vedere le gare; Lipsia - La delegazione italiana arriva in Germania. Ecco dove vedere gli Europei; Diretta Rai Sport Domenica 25 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Calcio Serie C, Basket, Scherma; Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Europei ginnastica artistica 2025 oggi: orari 27 maggio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi martedì 27 maggio (a partire dalle ore 10.00) va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) ... 🔗Lo riporta oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: è il giorno degli uomini, obiettivo podio nella gara a squadre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I convocati dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la ... 🔗Riporta oasport.it

Ginnastica Artistica, è oro agli Europei per la genovese Alice D’Amato - Nel mirino il ritrovamento della piena condizione, ma per l'atleta ligure classe 2003 è già tempo di medaglia. 🔗Lo riporta msn.com