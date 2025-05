LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Targhetta e Casali in testa! L’Italia lotta per il podio

Segui in diretta i Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2025, dove l'Italia è in piena corsa per un posto sul podio. Con Targhetta e Casali in ottima forma, gli azzurri cercano di recuperare punti dai padroni di casa, mentre britannici ed ellenici sembrano distanti. Resta aggiornato su ogni svolta della competizione e clicca qui per le ultime news!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Gli azzurri sono in piena lotta per il podio, recuperare un punto e mezzo ai padroni di casa è assolutamente possibile. Britannici ed ellenici sono invece oggettivamente scappati via e sarà difficile rientrare. 19.56 CLASSIFICA DOPO QUATTRO ROTAZIONI. Gran Bretagna al comando con 165.463 davanti alla Svizzera (164.595) e alla Germania (162.130), mentre l’Italia insegue in quarta posizione con 160.562 davanti alla Spagna (158.664) e all’Ucraina (158.064). 19.55 Si è conclusa la quarta rotazione. 19.52 Casali ci mette l’anima per portare a casa 13.266, il miglior punteggio dell’Italia agli anelli... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Targhetta e Casali in testa! L’Italia lotta per il podio

