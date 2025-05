LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | scocca l’ora dell’Italia Moschettieri per la gloria

Segui in diretta l'emozionante competizione di ginnastica artistica ai Campionati Europei 2025, dove i talentuosi "moschettieri" italiani si preparano a conquistare la gloria. Scopri la formazione della squadra, con atleti di alto calibro pronti a brillare su sbarra, corpo libero, cavallo con maniglie e anelli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e non perdere neanche un attimo di quest'evento straordinario!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.08 Questa la formazione dell’Italia. SBARRA: Bartolini, Macchiati, Casali, Abbadini. CORPO LIBERO: Macchiati, Abbadini, Bartolini, Casali. CAVALLO CON MANIGLIE: Bartolini, Macchiati, Abbadini, De Rosa. Targhetta (individualista). ANELLI: Macchiati, Abbadini, De Rosa, Casali. VOLTEGGIO: Abbadini, Macchiati, Casali, Bartolini. PARALLELE PARI: Abbadini, De Rosa, Casali, Macchiati. 17.06 L’Italia si prepara, alle ore 17.30 i Moschettieri scenderanno in pedana! 17.05 L’olandese Yazz Ramsahai è stato il migliore al volteggio (14.033), il francese Leo Saladino svetta alle parallele pari (13... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: scocca l’ora dell’Italia, Moschettieri per la gloria

