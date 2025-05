LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia suona la carica per il podio! Targhetta e Casali in testa

Segui in diretta gli Europei di ginnastica artistica 2025, dove l'Italia scende in campo con determinazione per conquistare il podio. Targhetta e Casali si posizionano in testa, mentre la squadra al volteggio, composta da Abbadini, Macchiati, Casali e Bartolini, è pronta a guadagnare punti decisivi. Resta aggiornato con noi e tifa per gli azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 Andiamo a recuperare terreno! ITALIA AL VOLTEGGIO CON Abbadini, Macchiati, Casali, Bartolini. Servono punti pesanti, attrezzo lo consente. 20.17 Il 13.433 di Hosseini al corpo libero fa respirare i padroni di casa, 13.133 di Rushworth alla sbarra. 20.15 Eder non va oltre 13.133 al quadrato. Attenzione perché l’Italia potrebbe recuperare sulla Germania al volteggio. 20.13 I britannici Jarman e Whitehouse ottengono un doppio 13.0 alla sbarra, poi arriva il 13.233 di Lewis. 20.12 Attenzione la Germania perde quota: 12.300 di Sissakis al corpo libero... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia suona la carica per il podio! Targhetta e Casali in testa

Approfondimenti da altre fonti

Europei di ginnastica artistica 2025: programma, orari, convocati e dove vedere le gare; Lipsia - La delegazione italiana arriva in Germania. Ecco dove vedere gli Europei; Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile; LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: OROOOOO! L’Italia vince la gara a squadre, Esposito trascinante. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Europei ginnastica artistica 2025 oggi: orari 27 maggio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi martedì 27 maggio (a partire dalle ore 10.00) va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) ... 🔗Lo riporta oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: è il giorno degli uomini, obiettivo podio nella gara a squadre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I convocati dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la ... 🔗oasport.it scrive

Ginnastica artistica, Europei di Lipsia: l'Italia si conferma d'oro nell'all around femminile - Trionfo Italia in Germania. Il cielo è azzurro sopra Lipsia, sede dei Campionati Europei di ginnastica artistica al via oggi. Le Fate della nostra Nazionale hanno vinto l’oro nel concorso generale a s ... 🔗Riporta informazione.it