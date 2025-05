LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia conquista il bronzo! Casali primo poker di finali

Gli Europei di ginnastica artistica del 2025 regalano emozioni, con l'Italia che conquista il bronzo e Casali che ottiene un eccezionale poker di finali. Segui la diretta live per restare aggiornato sulle ultime notizie, le pagelle e il quadro dei qualificati. Non perdere l'appuntamento di domani pomeriggio con la nuova gara a coppie miste. Buona serata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguiti in questa lunga giornata. Restate con noi per cronache, pagelle, quadro dei qualificati. Appuntamento a domani pomeriggio con la neonata gara a coppie miste. Buona serata a tutti. 21.19 L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre maschile degli Europei 2025 di ginnastica artistica. Conquistate anche quattro finali di specialità: Lorenzo Casali al corpo libero, Gabriele Targhetta e Yumin Abbadini al cavallo con maniglie, Nicola Bartolini al corpo libero. Abbadini e Mario Macchiati in finale nel concorso generale individuale... 🔗 Leggi su Oasport.it