LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia conquista il bronzo! Casali e Targhetta primi!

L'Italia brilla ancora ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2025, conquistando una straordinaria medaglia di bronzo nella gara a squadre. Dopo il trionfo della squadra femminile, i nostri atleti continuano a collezionare successi, con la Gran Bretagna sul gradino più alto del podio e la Svizzera al secondo posto. Scopri tutti i dettagli e le emozioni di questa entusiasmante competizione in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.07 Altro podio dopo il trionfo di ieri della squadra femminile. La Gran Bretagna ha vinto con 247.528 davanti alla Svizzera (245.727). 21.06 ITALIA BRONZO NELLA GARA A SQUADRE! Quarto podio consecutivo agli Europei dopo l’argento di Monaco 2022, l’oro di Antalya 2023 e il bronzo di Rimini 2024. I Moschettieri sono diventati una garanzia nel team event continentale. 21.05 L’Italia vola a 242.826 e supera il 242.595 della Germania. Ora Macchiati per arrotondare il punteggio, ma poco cambierà. 21.03 Casali non brillantissimo, ma sempre sopra la media. 13... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia conquista il bronzo! Casali e Targhetta primi!

Cosa riportano altre fonti

Europei di ginnastica artistica 2025: programma, orari, convocati e dove vedere le gare; Lipsia - La delegazione italiana arriva in Germania. Ecco dove vedere gli Europei; Diretta Rai Sport Domenica 25 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Calcio Serie C, Basket, Scherma; Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Europei ginnastica artistica 2025 oggi: orari 27 maggio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi martedì 27 maggio (a partire dalle ore 10.00) va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) ... 🔗Segnala oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: è il giorno degli uomini, obiettivo podio nella gara a squadre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I convocati dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la ... 🔗oasport.it scrive

Ginnastica artistica, Europei di Lipsia: l'Italia si conferma d'oro nell'all around femminile - Trionfo Italia in Germania. Il cielo è azzurro sopra Lipsia, sede dei Campionati Europei di ginnastica artistica al via oggi. Le Fate della nostra Nazionale hanno vinto l’oro nel concorso generale a s ... 🔗Riporta informazione.it

Rimini - ITALIA TEAM - Qualificazioni femminili senior