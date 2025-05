LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Italia in gara alle 17 30 cresce l’attesa

L'attesa è alle stelle per la gara della nazionale italiana di ginnastica artistica agli Europei 2025, in programma oggi alle 17:30. Mentre si avvicina il momento dell'esibizione, gli appassionati possono aggiornarsi con la diretta live e seguire l'andamento delle competizioni. Scopri le ultime novità e prepara il tifo per gli azzurri! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Manca poco più di un’ora alla gara dell’Italia, attesa alle ore 17.30 insieme alle altre big. 16.15 Mancano l’ultima rotazione per concludere la seconda suddivisione, non ci sono inserimenti nelle posizioni che contano sui vari attrezzi. 15.55 L’Italia si sta scaldando, i Moschettieri scenderanno in pedana alle ore 17.30 nella terza e ultima suddivisione. 15.52 Novità al comando agli anelli: si è inserito l’albanese Matvei Petrov (14.333). 15.50 Che bordata del greco Eleftherios Petrounias agli anelli: 14.700 e primo posto! 15.45 Ottimo volteggio dell’olandese Yazz Ramsahai, che si piazza al comando con 14... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Italia in gara alle 17.30, cresce l’attesa

