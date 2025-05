LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | in gara il primo gruppo attesa per gli azzurri

Inizia oggi l'emozionante avventura dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2025, con il primo gruppo di atleti già in gara. Gli azzurri sono attesi con entusiasmo dagli appassionati, pronti a dare il massimo. Segui la diretta live per rimanere aggiornato sulle performance delle diverse nazioni, dai risultati dell'Azerbaijan al Belgio fino alla Finlandia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

10.16: Per l'Azerbaijan impegnato al volteggio ci sono 36.199 punti 10.13: Totale di 37.965 per il Belgio agli anelli 10.10: Per il Belgio Onoshima 12.733 e Spyckerelle 12.166 agli anelli 10.08: Per la Finlandia al cavallo arrivano 40.666 punti 9.58. Nel primo gruppo di lavoro che stiamo per seguire saranno in pedana Belgio, Azerbaijan, Georgia, Islanda, Finlandia, Cipro e Bulgaria. 9.55: A guidare la nostra Nazionale saranno Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Yumin Abbadini, Edoardo De Rosa, Mario Macchiati, mentre Gabriele Targhetta gareggerà come individualista al cavallo con maniglie 9...