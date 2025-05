LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | gli azzurri sognano di emulare le ragazze nella gara a squadre

Benvenuti alla diretta live degli Europei 2025 di ginnastica artistica, in corso a Lipsia, in Germania. Gli azzurri sono pronti a dare il massimo nella gara a squadre, cercando di emulare le loro connazionali. Seguiteci per gli aggiornamenti in tempo reale delle qualificazioni maschili e per scoprire chi conquisterĂ le ambite medaglie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I convocati dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale prosegue a Lipsia (Germania) con la disputa delle qualificazioni maschili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre. Si adotterĂ la formula del 5-4-3: ogni Nazionale schiera cinque atleti, quattro salgono sui vari attrezzi, solo i migliori tre punteggi di specialitĂ vengono presi in considerazione ai fini della classifica generale. L’Italia si presenterĂ all’appuntamento con grandi ambizioni, dopo essere salita sul podio del team event nelle ultime tre edizioni dell’evento: argento nel 2022, oro nel 2023 e bronzo nel 2024... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: gli azzurri sognano di emulare le ragazze nella gara a squadre

