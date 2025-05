LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | è il giorno degli uomini obiettivo podio nella gara a squadre

Benvenuti alla diretta live degli Europei 2025 di ginnastica artistica a Lipsia! Oggi è il giorno cruciale per gli uomini, che puntano al podio nella gara a squadre. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale sulle qualificazioni maschili e sulla performance degli azzurri. Cliccate qui per non perdervi nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I convocati dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale prosegue a Lipsia (Germania) con la disputa delle qualificazioni maschili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre. Si adotterà la formula del 5-4-3: ogni Nazionale schiera cinque atleti, quattro salgono sui vari attrezzi, solo i migliori tre punteggi di specialità vengono presi in considerazione ai fini della classifica generale. L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, dopo essere salita sul podio del team event nelle ultime tre edizioni dell’evento: argento nel 2022, oro nel 2023 e bronzo nel 2024... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: è il giorno degli uomini, obiettivo podio nella gara a squadre

