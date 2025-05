LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Casali in testa al corpo libero! L’Italia torna in lotta

Segui in diretta gli Europei di ginnastica artistica 2025, dove l'Italia è tornata in gioco grazie a un'esibizione straordinaria di Casali, che ha conquistato il primo posto nel corpo libero con un punteggio di 14.433. Scopri tutte le emozioni della gara e gli aggiornamenti in tempo reale cliccando qui. Non perdere neanche un attimo di questa competizione avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.43 Verniaiev ottiene 13.833. 18.42 Mancano le parallele di Verniaiev per chiudere la rotazione. 18.41 IMMENSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! CHE ESERCIZIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! PRIMOOOOOOOOOOOOOOO! CASALI COMMOVENTE: il miglior corpo libero del giorno, 14.433 (5.6 il D Score) da urlooooooo. 18.38 Nicola Bartolini lo piazza! Eccellente esercizio da 13.700 (5.5 la nota di partenza), utilissimo per la squadra. Ora Casali per scartare il risultato di Macchiati. 18.35 Esercizio molto pulito di Abbadini, portiamo a casa un pesante 13.633. Ora si spera in Bartolini, già Campione del Mondo... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Casali in testa al corpo libero! L’Italia torna in lotta

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Europei di ginnastica artistica 2025: programma, orari, convocati e dove vedere le gare; Lipsia - La delegazione italiana arriva in Germania. Ecco dove vedere gli Europei; Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile; Diretta Rai Sport Sabato 24 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Scherma, Pallanuoto, Pallavolo, Tuffi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Europei ginnastica artistica 2025 oggi: orari 27 maggio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi martedì 27 maggio (a partire dalle ore 10.00) va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) ... 🔗Da oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: è il giorno degli uomini, obiettivo podio nella gara a squadre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I convocati dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la ... 🔗Lo riporta oasport.it

Ginnastica Artistica, è oro agli Europei per la genovese Alice D’Amato - Nel mirino il ritrovamento della piena condizione, ma per l'atleta ligure classe 2003 è già tempo di medaglia. 🔗Secondo msn.com

Rimini - ITALIA TEAM - Qualificazioni femminili senior