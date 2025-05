LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Belgio in testa nel primo gruppo attesa per gli azzurri

Segui in diretta i Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2025, dove il Belgio guida il primo gruppo, mentre l'attenzione si sposta sugli azzurri in attesa della loro esibizione. Scopri la classifica attuale e gli aggiornamenti sulle performance delle squadre in competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.39: Questa la classifica dopo tre rotazioni: 1 Belgium 118.564 2 Finland 118.097 3 Azerbaijan 115.497 4 Bulgaria 114.398 5 Iceland 112.264 6 Georgia 111.363 7 Cyprus 38.498 11.38: Si completa anche la prova dei bulgari agli anelli: 114.398 11.34: Quarto posto per l’Islanda che dopo la rotazione alle parallele ottime 112.231 11.28: La Georgia totalizza 111.363 che significa quarto posto 11.24: L’Azerbaijan completa la sua terza rotazione con 115.497 11.22: Si avvicina la Finlandia con la prova alla sbarra: secondo posto per 118.097 11.19: Resta davanti il Belgio con 128... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Belgio in testa nel primo gruppo, attesa per gli azzurri

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lipsia - La delegazione italiana arriva in Germania. Ecco dove vedere gli Europei; Europei di ginnastica artistica 2025: programma, orari, convocati e dove vedere le gare; Diretta Rai Sport Domenica 25 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Calcio Serie C, Basket, Scherma; Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: è il giorno degli uomini, obiettivo podio nella gara a squadre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I convocati dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la ... 🔗Si legge su oasport.it

Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 27 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara - Oggi martedì 27 maggio (a partire dalle ore 10.00) va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) ... 🔗oasport.it scrive

Ginnastica: Europei artistica; Italia femminile oro a squadre - Per la quarta volta nella propria storia l'Italia femminile di ginnastica artistica si aggiudica la medaglia d'oro nel concorso generale degli Europei. (ANSA) ... 🔗Riporta ansa.it