LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Belgio in testa dopo il primo gruppo attesa per gli azzurri

Segui in diretta i Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2025, dove il Belgio conduce dopo il primo gruppo di gara con un punteggio di 237.595, seguito dalla Finlandia. In attesa delle performance degli azzurri, scopri come si stanno comportando anche le altre nazioni, con l'Islanda e la Bulgaria in lotta per le posizioni di vertice. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55: La volata per il primo posto nel primo gruppo va al Belgio con 237.595 contro il 236.861 della Finlandia 12.43: Quarto posto per l’Islanda con 183.029 12.40: La Bulgaria avvicina la coppia di testa con il punteggio di 194.797 dopo la toazione al corpo libero 12.32: L’Azerbaijan si ferma a quota 182.228 12.29: Nuovamente al comando il Belgio con 197.497 12.26: La Finlandia con 197.495 mantiene il comando della classifica 12.16: Punteggio di 140.595 per la Georgia che si inserisce al sesto posto 12.10: L’Islanda totalizza 145.263, 12.06: La Bulgaria si inserisce al terzo posto con 156... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Belgio in testa dopo il primo gruppo, attesa per gli azzurri

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lipsia - La delegazione italiana arriva in Germania. Ecco dove vedere gli Europei; Europei di ginnastica artistica 2025: programma, orari, convocati e dove vedere le gare; Diretta Rai Sport Domenica 25 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Calcio Serie C, Basket, Scherma; Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: è il giorno degli uomini, obiettivo podio nella gara a squadre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I convocati dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la ... 🔗Come scrive oasport.it

Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 27 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara - Oggi martedì 27 maggio (a partire dalle ore 10.00) va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) ... 🔗Riporta oasport.it

Ginnastica artistica, Europei di Lipsia: l'Italia si conferma d'oro nell'all around femminile - Trionfo Italia in Germania. Il cielo è azzurro sopra Lipsia, sede dei Campionati Europei di ginnastica artistica al via oggi. Le Fate della nostra Nazionale hanno vinto l’oro nel concorso generale a s ... 🔗Da informazione.it

Rimini - ITALIA TEAM - Qualificazioni femminili senior