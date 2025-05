LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Abbadini cade l’Italia rincorre

Segui in diretta gli Europei di ginnastica artistica 2025! L'Italia è pronta a competere nella seconda metà di rotazione, mentre le squadre di Spagna, Turchia, Gran Bretagna e altre nazioni sono già in azione. Resta aggiornato sulla gara e non perdere i momenti salienti! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 L’Italia gareggerà nella seconda metà di rotazione, dunque dovremo attendere. Intanto Spagna e Turchia al cavallo, Gran Bretagna e Ungheria agli anelli, Germania al volteggio, Ucraina alle parallele, Svizzera alla sbarra. 18.06 La gara è lunghissima, bisogna pazientare e non scoraggiarsi subito. Ora l’Italia andrà al corpo libero con Macchiati, Abbadini, Bartolini e Casali: gli ultimi due esercizi saranno fondamentali. 18.04 Svizzera al comando quota 41.366, Ucraina a 40.766, Ungheria a 40.566. Gran Bretagna quarta con 40.199, Germania quinta con 40... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Abbadini cade, l’Italia rincorre

