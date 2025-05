LIVE Cobolli-Cilic Roland Garros 2025 in DIRETTA | si parte con il croato al servizio

Segui la diretta live di Cilic contro Cobolli nel quarto match di Roland Garros 2025! I due tennisti si preparano per un'affascinante sfida sul campo. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere nemmeno un punto di questo emozionante incontro, che promette colpi spettacolari e grande agonismo. Inizia il riscaldamento prepartita, il match sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-AUGER ALIASSIME (4° MATCH DALLE 11.00) 40-0 ACE del croato. 30-0 Servizio vincente Cilic. 15-0 Non passa la risposta di dritto di Cobolli. PRIMO SET 17:23 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si inizierà con il croato al servizio. 17:21 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Cobolli e Cilic. 17:18 Il vincente del match troverà al secondo turno uno tra Matteo Arnaldi ed il canadese Felix Auger-Aliassime. 17:14 Secondo confronto diretto tra i due dopo la vittoria in due parziali che l’azzurro ha conquistato sulla terra rossa di Umago nel 2023... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si parte con il croato al servizio

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Cobolli-Cilic Roland Garros 2025 in DIRETTA | il veterano croato in tabellone da lucky loser; Cobolli-Cilic oggi Roland Garros 2025 | orario programma tv streaming. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-AUGER ALIASSIME (4° MATCH DALLE 11.00) 17:21 Accolti dall'applauso del pubblico ... 🔗Si legge su oasport.it

Roland Garros LIVE Cobolli-Cilic: la cronaca in diretta - CLICCA QUI O PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA Flavio Cobolli inizia il suo percorso al Roland Garros contro l'ex numero 3 del mondo e ... 🔗Segnala sport.tiscali.it

Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming - Domani, martedì 27 maggio, Flavio Cobolli farà il proprio esordio nel Roland Garros 2025. Il tennista romano affronterà il croato Marin Cilic, ripescato ... 🔗Lo riporta oasport.it