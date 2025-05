LIVE Cobolli-Cilic Roland Garros 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Segui in diretta il quarto match di Roland Garros 2025 tra Flavio Cobolli e Marin Cili! La partita inizia tra pochi minuti, mentre Francesco Passaro ha appena subito una deludente sconfitta contro l'olandese De Jong. Rimani aggiornato per tutte le emozioni del torneo: clicca qui per la diretta live e non perdere nemmeno un punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-AUGER ALIASSIME (4° MATCH DALLE 11.00) 17:10 Subisce purtroppo la rimonta Francesco Passaro, che cede di schianto per 6-1 al quinto all’olandese De Jong. Tra poco meno di 20 minuti l’ingresso in campo di Flavio Cobolli e Marin Cilic. 16:37 De Jong impatta Passaro portando il match al quinto e decisivo set. Ci sarà dunque ancora da attendere prima di assistere a Cobolli-Cilic. 15:34 L’olandese De Jong riapre l’incontro aggiudicandosi il terzo set contro l’azzurro Passaro. L’Italiano conduce per 2-1 sul Court 8. Al termine del match spazio a Cobolli-Cilic... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

