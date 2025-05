LIVE Cobolli-Cilic Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Passaro De Jong

Segui con noi la diretta live del match tra Cobolli e Cilic al Roland Garros 2025. Dopo l'incontro tra Passaro e De Jong, tutti gli occhi sono puntati sul Court 8 dove il nostro azzurro tenterà di farsi strada nel torneo. Clicca per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-AUGER ALIASSIME (4° MATCH DALLE 11.00) 15:15 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Cobolli-Cilic. Sul Court 8 è in corso la sfida tra Francesco Passaro e l’olandese Jasper De Jong, con il perugino che conduce per 2 set a 0. Al termine dell’incontro toccherà al nostro Flavio Cobolli! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros 2025 tra Flavio Cobolli ed il lucky loser croato Marin Cilic. Secondo confronto diretto tra i due dopo la vittoria in due parziali che l’azzurro ha conquistato sulla terra rossa di Umago nel 2023... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Passaro/De Jong

