LIVE Cobolli-Cilic Roland Garros 2025 in DIRETTA | il veterano croato in tabellone da lucky loser

Benvenuti nella DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2025, dove Flavio Cobolli sfida il veterano croato Marin Cilic, entrato nel tabellone come lucky loser. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale di questo attesissimo incontro, che vede già un precedente favorevole per l'azzurro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros 2025 tra Flavio Cobolli ed il lucky loser croato Marin Cilic. Secondo confronto diretto tra i due dopo la vittoria in due parziali che l’azzurro ha conquistato sulla terra rossa di Umago nel 2023. Il vincente della sfida troverà al secondo turno uno tra Matteo Arnaldi ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Cobolli, ventitreenne nato a Firenze da famiglia romana, si presenta allo Slam parigino a pochi giorni dalla splendida settimana vissuta ad Amburgo. L’italiano ha incantato sulla terra rossa tedesca aggiudicandosi il primo torneo ATP 500 in carriera a distanza di poco più di un mese dal successo nell’ATP 250 di Bucharest... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il veterano croato in tabellone da lucky loser

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il veterano croato in tabellone da lucky loser - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros 2025 tra Flavio ... 🔗Secondo oasport.it

Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming - Domani, martedì 27 maggio, Flavio Cobolli farà il proprio esordio nel Roland Garros 2025. Il tennista romano affronterà il croato Marin Cilic, ripescato ... 🔗Si legge su oasport.it

LIVE Roland Garros, la prima giornata parla italiano: passano tutti gli azzurri - Senza Rafa Nadal, re di 14 edizioni, è iniziato il Roland Garros che oggi vede in campo cinque italiani. Esordio positivo per Sabalenka, Khachanov soffre al 5°. Arnaldi apre le danze con una ... 🔗Da gazzetta.it