LIVE Cobolli-Cilic 6-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set

Segui in diretta le emozioni del torneo Roland Garros 2025, con il nostro report sul match tra Cobolli e Auger-Aliassime. L'azzurro ha conquistato il primo set con un gioco impeccabile, portandosi in vantaggio. Aggiornamenti in tempo reale sul secondo set, dove Cobolli cerca di mantenere il ritmo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!