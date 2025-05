LIVE Cobolli-Cilic 6-2 6-1 6-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro liquida il veterano croato

Flavio Cobolli conquista una vittoria netta contro il veterano croato Marin Cilic, liquidando il match in appena un'ora e 41 minuti. L'azzurro, reduce dal trionfo all'ATP 500 di Amburgo, si prepara ora a sfidare Felix Auger-Aliassime nella diretta live di Roland Garros 2025. Clicca qui per aggiornare la diretta e seguire il quarto match della giornata.

19:12 Basta un'ora e 41 minuti a Flavio Cobolli per superare il trentasettenne di Medjugorgje. Match senza storia in favore del vincitore dell'ATP 500 di Amburgo. FLAVIO COBOLLI b. MARIN CILIC 6-2 6-1 6-3! Finisce qui, con il rovescio del croato che si affossa in rete. Il romano dopodomani al secondo turno se la vedrà con uno tra Matteo Arnaldi ed il canadese Felix Auger-Aliassime. 40-15 DUE MATCH POINT COBOLLI! Se ne va la risposta di rovescio di Cilic. 30-15 Servizio e smorzata di dritto a segno per l'azzurro...