LIVE Cobolli-Cilic 3-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro

Segui con noi la diretta live del match tra Cobolli e Auger-Aliassime al Roland Garros 2025. Dopo un avvio emozionante, con Cilic che sorprende tutti con un incredibile recupero, il punteggio è in bilico.

15-15 Numero pazzesco di Cilic, che si inventa un clamoroso recupero in arretramento. 0-15 Arriva il primo doppio fallo del balcanico. 4-2 Game Cobolli. Con un ottimo rovescio lungolinea l'italiano tiene nuovamente la battuta. 40-30 Servizio vincente del romano. 30-30 Risposta aggressiva e dritto in contropiede vincente di Cilic. 30-15 Altra gran prima dell'azzurro. 15-15 Flavio perde il controllo del rovescio in uscita dal servizio. 15-0 Servizio vincente dell'italiano. 2-3 Game Cilic. Il balcanico guadagna campo e non ha bisogno della volèe...

