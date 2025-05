LIVE Arnaldi-Auger Aliassime Roland Garros 2025 in DIRETTA | si parte dopo Sakkari

Segui la diretta live di Arnaldiauger Aliassime al Roland Garros 2025! Dopo l'incontro tra Sakkari e Jacquemot, ci prepariamo a seguire il terzo match della giornata, Cobolli contro Cilic, in programma alle 11:00. Resta aggiornato sugli sviluppi del torneo con notizie e risultati in tempo reale. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perderti nemmeno un punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC (3° MATCH DALLE 11.00) 15:40 Sakkari 6-3 su Jacquemot: poi ARNALDI! 14:25 Si ritira Dimitrov, Quinn al secondo turno! Altro ritiro per il bulgaro negli Slam dopo gli AO contro Passaro. Ora Sakkari-Jacquemot, poi ARNALDI!!!! 12:50 Azarenka b. Wickmayer, ora in campo Quinn-Dimitrov e Sakkari-Jacquemot prima del ligure. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del Roland Garros 2025 che mette di fronte l’azzurro Matteo ARNALDI e il nobile decaduto canadese Felix Auger Aliassime. Attesissima sfida d’esordio del tennista ligure contro un tennista che nel 2023 giocava le ATP Finals ed è ormai entrato in una spirale molto negativa che lo ha visto quasi uscire dai primi 30 giocatori del mondo... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Auger Aliassime, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si parte dopo Sakkari

Ne parlano su altre fonti

Roland Garros LIVE Arnaldi-Auger Aliassime: la cronaca in diretta; Sinner, prova di forza sotto gli occhi di Donnarumma: “Posso essere soddisfatto”; LIVE Arnaldi-Auger Aliassime, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si parte dopo Sakkari; LIVE Arnaldi-Auger Aliassime Roland Garros 2025 in DIRETTA | partita aperta a ogni pronostico. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Arnaldi-Auger Aliassime, Roland Garros 2025 in DIRETTA: partita aperta a ogni pronostico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del Roland Garros 2025 che ... 🔗Si legge su oasport.it

Roland Garros LIVE Arnaldi-Auger Aliassime: la cronaca in diretta - Arnaldi ha ottenuto il secondo quarto di finale in carriera in un Masters 1000 a Madrid, battuto da Novak Djokovic. Al Roland Garros il sanremese ha raggiunto gli ottavi nel 2024, sconfitto da ... 🔗Secondo sport.tiscali.it

Arnaldi-Auger Aliassime, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming - Domani, martedì 27 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio contro il canadese Felix Auger-Aliassime, nel primo turno del Roland Garros. Il ligure ... 🔗oasport.it scrive

Highlights Mpetshi Perricard vs Bergs Round 1 | Roland-Garros 2025