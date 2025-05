LIVE Arnaldi-Auger Aliassime Roland Garros 2025 in DIRETTA | partita aperta a ogni pronostico

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida al primo turno del Roland Garros 2025 tra Matteo Arnaldi e Felix Auger-Aliassime. Un incontro aperto a ogni pronostico che promette emozioni e colpi di scena. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate di questa attesissima sfida. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del Roland Garros 2025 che mette di fronte l'azzurro Matteo ARNALDI e il nobile decaduto canadese Felix Auger Aliassime. Attesissima sfida d'esordio del tennista ligure contro un tennista che nel 2023 giocava le ATP Finals ed è ormai entrato in una spirale molto negativa che lo ha visto quasi uscire dai primi 30 giocatori del mondo. La sconfitta contro Andrea Pellegrino al Challenger 175 di Estoril è stata forse la più brutta della carriera per il canadese, che poi ha dato forfait a Roma prima di ritrovare due vittorie di fila nel 500 di Amburgo issandosi fino alla semifinale...

