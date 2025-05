LIVE Arnaldi-Auger Aliassime 5-7 2-6 6-3 6-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro chiude il 4 set Soluzione della battaglia ancora lontana!

Segui in diretta il quarto set della sfida entusiasmante tra Arnaldi e Auger-Aliassime al Roland Garros 2025! Dopo un inizio in salita, il ligure ha recuperato terreno, chiudendo il set con un 6-4 e portando la partita al decisivo quinto set. Resta aggiornato sugli sviluppi di una battaglia che si preannuncia epica e continua a tifare per il nostro azzurro! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC Arnaldi-Auger Aliassime 5-7, 2-6, 6-3, 6-4! Quattro ore di gioco, ci sarà il set decisivo! Fin qui, epica rimonta del ligure. FA ACEEEEEE! E ANDIAMO! QUINTO SET! 40-15 Passa di rovescio Aliassime. Arnaldi ride verso il suo angolo. 40-0 AMICI di OA Sport, palla corta splendida di rovescio vincente! Siamo di nuovo 40-0! Gli ultimi due giochi sono stati odissee. 30-0 C’è la prima, c’è la smorzata vincente! 15-0 Grandissima coppia di dritti, di cui il secondo è vincente dell’azzurro!!! 5-4 Tiene la battuta Aliassime. A-40 Fuori il dritto di Arnaldi... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Auger Aliassime 5-7, 2-6, 6-3, 6-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro chiude il 4° set. Soluzione della battaglia ancora lontana!

