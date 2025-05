LIVE Arnaldi-Auger Aliassime 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro completa una pazzesca rimonta

In un'emozionante giornata al Roland Garros 2025, l'azzurro ha compiuto una rimonta straordinaria, completando una spettacolare vittoria dopo quattro ore e mezza di battaglia. Ora, la sua prossima sfida si preannuncia entusiasmante: affronterà il romano Flavio Cobolli, che ha superato Marin Cilic. Segui la diretta per aggiornamenti su questo avvincente incontro!

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC 21:31 Ci sarà quindi la sfida tutta azzurra di secondo turno contro il romano Flavio COBOLLI, che ha sconfitto Marin Cilic. 21:31 Che rimonta! Quattro ore e mezzo di battaglia in cui l'azzurro è riuscito a risorgere da una situazione disperata. Gli aiuti del rivale sono stati fondamentali, ma non può aver fatto tutto il canadese per perdere da 2 set e un break di vantaggio. L'azzurro ci ha messo il cuore, l'anima: tutto e alla fine è stato ripagato da una delle più belle vittorie della carriera! 21:30 ARNALDI b. Auger Aliassime 5-7, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2! Si indica una zona del corpo abbastanza intuitiva il ligure non appena accoglie il rovescio lungo del canadese, ne ha avuto bisogno per completare una clamorosa rimonta! A-40 Lo scambio si è allungato ma il cross pesante difensivo del ligure è stato abbastanza profondo e potente per farlo arrivare in allungo...