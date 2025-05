LIVE Arnaldi-Auger Aliassime 5-7 2-6 6-3 6-4 1-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | serve prima il canadese nel 5 set

Segui la diretta live del match tra Arnaldi e Aliassime al Roland Garros 2025! In un avvincente quinto set, il canadese dà il via al gioco con la sua prima di servizio. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e per scoprire chi avrà la meglio in questa intensa sfida. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC 0-40 Lungo il rovescio difensivo di Aliassime!!!!! 0-30 INCREDIBILE risposta vincente fulminante, di dritto! Arnaldi! 0-15 LUNGO il dritto di Aliassime. 1-1 Servizio vincente! Forza! 40-0 Splendida palla corta a vedere come sta Aliassime e comodo passante di rovescio. 30-0 Spinge di dritto e fa punto l’azzurro, quando non si fa rimontare da 40-0 al servizio domina! 15-0 Servizio slice e ottimo lungoriga di Arnaldi con il dritto. 0-1 Tiene la battuta quindi nel gioco d’apertura nel 5° set il canadese. 40-0 Servizio vincente... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Auger Aliassime 5-7, 2-6, 6-3, 6-4, 1-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: serve prima il canadese nel 5° set

